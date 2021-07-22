Три таиландские вакцины против коронавируса будут готовы к применению к 2022 году

БАНГКОК, 22 июля. /ТАСС/. Три вакцины против коронавируса, создаваемые в Таиланде, будут готовы к применению к следующему году. Об этом в четверг сообщила Национальная радиовещательная служба страны.

Первая вакцина CU-Cov19 или ChulaCov19, созданная на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), разрабатывается в сотрудничестве с медицинским факультетом Университета Чулалонгкорн и Университетом Пенсильвании. 15 июня начался первый этап испытаний препарата на двух группах по 36 человек в возрасте от 18 до 55 лет и от 65 до 75 лет соответственно. Во второй фазе, которая запланирована на август текущего года, должны принять участие от 150 до 300 человек.

Между тем инактивированная вакцина HXP-GPO Vac была разработана Государственной фармацевтической организацией Таиланда в сотрудничестве с Университетом Махидол и американским институтом PATH. Она также в настоящее время находится на стадии испытания на людях.

Что касается третьей прививки Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, то она создана из листьев табака биологической компанией Baiya Phytopharm и Университетом Чулалонгкорн. Эта вакцина успешно прошла испытания на животных и вскоре будет опробована на людях.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг министерство здравоохранения информировало о рекордных 13,6 тыс. заразившихся и 87 умерших из-за коронавируса за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 453,1 тыс., вылечились более 312,3 тыс. человек, умерли более 3,6 тыс. пациентов. С начала апреля текущего года власти пытаются справиться с третьей волной распространения инфекции.