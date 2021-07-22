Липецкие власти направят 2,7 млрд рублей на догазификацию более 630 населенных пунктов

ЛИПЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области направят на газификацию домовладений без привлечения средств граждан в регионе 2,7 млрд рублей до 2023 года, всего будет догазифицировано свыше 630 населенных пунктов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации региона.

"Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах, и установили, что до 2023 года нам предстоит догазифицировать 632 населенных пункта", - приводит слова губернатора Игоря Артамонова пресс-служба.

Всего, по данным администрации региона, на догазификацию населенных пунктов области будет направлено 2,7 млрд рублей, это позволит увеличить процент газификации на 4,5%. Сегодня регион газифицирован на 87,5%. Для удобства населения липецкие власти намерены создать интерактивную карту догазификации, а также сформировать список мер поддержки, которая будет оказываться разным категориям граждан при проведении газификации.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.