Мурашко: забота о психическом здоровье медиков является ключевой в условиях пандемии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Забота о психическом здоровье медицинских работников разных категорий является ключевым направлением работы в условиях пандемии. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, Минздрав провел обследование медицинских работников различных категорий для выявления у них синдрома эмоционального выгорания из-за пандемии. В исследованиях приняли участие более 2 тыс. специалистов разного профиля, у некоторых был выявлен этот синдром в разной степени сформированности.

"Именно поэтому забота о ментальном здоровье медицинского персонала рассматривается как одна из важнейших компонентов нашей работы в новых условиях", - подчеркнул министр на Саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ, который проходит в онлайн-формате.