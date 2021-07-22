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Пандемия COVID-19

Мурашко: забота о психическом здоровье медиков является ключевой в условиях пандемии

Минздрав провел обследование медицинских работников различных категорий для выявления у них синдрома эмоционального выгорания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Забота о психическом здоровье медицинских работников разных категорий является ключевым направлением работы в условиях пандемии. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По его словам, Минздрав провел обследование медицинских работников различных категорий для выявления у них синдрома эмоционального выгорания из-за пандемии. В исследованиях приняли участие более 2 тыс. специалистов разного профиля, у некоторых был выявлен этот синдром в разной степени сформированности.

"Именно поэтому забота о ментальном здоровье медицинского персонала рассматривается как одна из важнейших компонентов нашей работы в новых условиях", - подчеркнул министр на Саммите по вопросам воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ, который проходит в онлайн-формате.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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