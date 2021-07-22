Жители Ставрополья смогут бесплатно восстановиться после коронавируса в медучреждениях

СТАВРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Жители Ставропольского края смогут бесплатно восстановить здоровья после коронавируса как в государственных, так и в частных медучреждениях региона. Об этом журналистам в четверг сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

"Коронавирус у многих пациентов вызывает осложнения, порой серьезные. Любимые мишени болезни - легкие и сердечно-сосудистая система. Поэтому в Ставропольском крае уделяется самое пристальное внимание восстановительному лечению и реабилитации тех, кто перенес COVID-19. Поправить здоровье и минимизировать последствия инфекции можно как в государственных, так и в частных медучреждениях", - сказал Колесников.

Он уточнил, что больных с серьезными повреждениями органов и систем по окончании терапии от COVID-19 сразу же переводят на долечивание в специализированные отделения районных больниц и краевые клиники. "Пациенты с поражениями органов дыхания и сопутствующими патологиями, в том числе находящиеся на гемодиализе, поступают из ковидных госпиталей в городскую клиническую больницу скорой медпомощи в Ставрополе. Пациентов с болезнями системы кровообращения долечивают в ставропольской городской клинической больнице № 3. Если проблемам с сердцем и сосудами сопутствуют дополнительные патологии, больного переводят в Ставропольскую краевую клиническую больницу", - добавил министр.

Реабилитацию и восстановительное лечение в условиях круглосуточного стационара можно пройти также в Пятигорской городской клинической больнице, краевом лечебно-реабилитационном центре в Ставрополе, Ставропольском краевом клиническом многопрофильном центре, Буденновском краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1, Невинномысской городской больнице, а также в научно-клиническом филиале ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России", ведомственном учреждении Федерального медико-биологического агентства России и других. Средства на лечение выделяются в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения".