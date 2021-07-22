Хуснуллин заявил, что интеллектуальную систему будут использовать для уменьшения пробок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предназначенных для сокращения пробок в российских городах и управления автомобильными потоками, войдет в комплекс мер по развитию транспортной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, говорится на сайте кабмина.

"Стоит задача переработать транспортные схемы городов, используя современные технологии. Эта программа войдет в комплекс мер по развитию транспортной инфраструктуры. Мы уделим большое внимание развитию интеллектуальных транспортных систем для уменьшения трафика и будем совершенствовать управление потоками", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Уточняется, что работы по уменьшению трафика будут вестись в рамках программы "Мобильный город".