ФМБА отправит в Ялту сводный отряд для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России отправит в Ялту сводный отряд из специалистов окружных центров агентства для усиления состава работников ковидного госпиталя филиала Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий (ФНКЦ) ФМБА РФ в Крыму. Об этом сообщается в четверг на сайте агентства.

"С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сводный отряд, сформированный из специалистов агентства, приступит к работе в Ялте со 2 августа", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Уточняется, что для приема пациентов с COVID-19 дополнительный коечный фонд в объеме до 70 коек к имеющимся 215 койкам поэтапно будет развернут со 2 августа на базе филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму после введения в эксплуатацию новой кислородной станции. Также будет проработан вопрос о маршрутизации нуждающихся в продолжении лечения пациентов из филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму в медицинские организации Симферополя.

В состав сводного медицинского отряда ФМБА войдут врачи анестезиологи-реаниматологи, сестры-анестезистки, врачи-специалисты и средний медицинский персонал.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко направляла главе ФМБА Веронике Скворцовой письмо с просьбой увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в городе, а также направить дополнительные силы медиков.