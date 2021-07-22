В Коми автоматизировали 36 клинико-диагностических лабораторий

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Автоматизация первых в Коми 36 клинико-диагностических лабораторий проведена в рамках федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" - лаборатории объединены в единую информационную систему для оперативного получения результатов медицинских анализов пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Теперь найти результаты анализов можно будет в специальной базе, где достаточно только набрать данные пациента. "Причем пользоваться этой базой могут медики в разных медучреждениях и различной специализации с соответствующим правом доступа. Кроме того, результаты своих лабораторных анализов пациент сможет увидеть в электронном виде в своем личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг", - привела пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Будариной.

Как уточнили ТАСС в Коми филиале ПАО "Ростелеком", проводившего автоматизацию, на данный момент автоматизированы клинико-диагностические лаборатории 20 медицинских организаций в крупнейших городах региона - Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Печоре и Усинске. В этих лабораториях создано 250 рабочих мест, подключены 172 анализатора - приборы, которые анализируют медицинские исследования.

Информационная база упростит работу лабораторий от выдачи направлений на анализы до автоматической отправки их результатов обратно врачу. Это ускорит постановку диагноза и позволит избегать двойных назначений исследований. По словам директора Коми филиала ПАО "Ростелеком" Сергея Лобанова, остальные лаборатории планируется оснащать оборудованием в рамках последующих этапов проекта.