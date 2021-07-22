Синоптики прогнозируют сильные ливни и подтопления в регионах СКФО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сильные ливни, сопоставимые с прошедшими в июне в Крыму и на Кубани, прогнозируются в ночь на пятницу в Северной Осетии и других республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сильнейшие ливни, которые по силе сопоставимы с ялтинскими, керченскими, кубанскими, прогнозируются в ночь на пятницу во Владикавказе, Назрани, Магасе. В меньшей степени осадки коснутся Чечни и Кабардино-Балкарии. Я бы назвал это термином "суперливень", и сложность ситуации в том, что осадки обрушатся именно в темное время суток, когда люди будут спать", - сказал он.

Самая неблагоприятная ситуация, по прогнозу, возможна в Северной Осетии, где с позднего вечера четверга до утра пятницы может выпасть 105 мм осадков. Это такое количество воды, которое приведет к подъему рек, затоплению прилегающих территорий. В течение дня пятницы может добавиться еще 15 мм, то есть в общей сложности 120 мм осадков. В Назрани к утру пятницы есть вероятность выпадения 67 мм осадков, в Магасе - 64 мм, уточнил собеседник агентства.

"В Ялте 18 июня выпало 134 мм, во Владикавказе с учетом пятничных осадков - 120. Все, что за 100 мм, это уже боевая тревога. Особенно для горной местности, потому что реки в считанные часы начинают выходить из берегов, неся бурные потоки", - добавил Тишковец.