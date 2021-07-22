На Кубани прогнозируют подъем уровней рек из-за ливней

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют с вечера четверга и до конца суток в пятницу сильные дожди и шквалистый ветер в Краснодарском крае, что может привести к подъемам уровней рек на побережье Черного моря и в юго-восточной части региона вплоть до превышения неблагоприятных отметок, при этом температура воздуха превысит 30 градусов, сообщили журналистам в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"По прогнозам синоптиков с вечера сегодняшнего дня и до конца суток 23 июля в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края (Мостовский, Лабинский, Апшеронский, Отрадненский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении министерства.

При этом в дневное время суток будет сохраняться жаркая погода. Температура воздуха прогреется выше 32 градусов. По данным министерства, погода нормализуется 24 июля. Жара, которая держалась в регионе в течение недели, спадет. В ночное время воздух прогреется до 23 градусов. Ожидаются кратковременные осадки.

Повторение комплекса неблагоприятных метеоявлений, связанных с ливнями, ожидается 27 и 28 июля, особенно в горных и предгорных районах края, а также на Черноморском побережье.