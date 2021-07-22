В Мордовии первым компонентом привились 30% взрослого населения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Более 230 тыс. жителей Мордовии получили вакцину от коронавируса однократно, это 30% взрослого населения республики, сообщили в четверг в пресс-службе главы Мордовии по итогам заседания оперативного штаба.

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"На 22 июля первый компонент вакцины получили 230 281 человек, что составляет около 30% взрослого населения", - говорится в сообщении.

При этом власти отмечают недостаточные темпы вакцинации на промышленных, перерабатывающих предприятиях, а также в крупных федеральных торговых сетях.

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, ежедневно выявляется свыше 60 новых случаев, растет число госпитализаций. Власти разворачивают дополнительные койки, сейчас развернуто 1345 коек, из них заняты 1111, свободны 17,5%.

За период пандемии в республике зафиксировано 23 248 случаев коронавируса, 20 635 человек выздоровели, 384 человека умерли от ковида как основной причины. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.