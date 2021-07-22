В модернизацию здравоохранения Великого Устюга за три года вложат более 200 млн рублей

ТАСС, 22 июля. Власти Вологодской области вложат более 200 млн рублей за три года в модернизацию первичного звена здравоохранения Великого Устюга и Великоустюгского района, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Модернизация по всем фронтам: в учреждения здравоохранения Великого Устюга поставят новое оборудование, транспорт и проведут масштабные ремонты. В ближайшие три года более 200 миллионов рублей дополнительно направят на капитальные ремонты и оснащение новым оборудованием учреждений отрасли, создание комфортных условий для проживания студентов-медиков", - говорится в сообщении.

Для Великоустюгской центральной районной больницы выделят средства на приобретение аппарата УЗИ, маммографа, эндоскопа, оборудования для оказания паллиативной помощи, а также для закупки компьютерного томографа для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, электрокардиографа и флюорографа. Новое оборудование получат врачи-стоматологи, гинекологи, отоларингологи, педиатры. Для организации выездной работы приобретут семь единиц автотранспорта, автомобили для оказания паллиативной помощи. В больнице обновят систему вентиляции, установят охранно-пожарную сигнализацию, отремонтируют входную группу акушерского отделения. Инвестиции обеспечат базу для привлечения в ЦРБ медицинских кадров, здесь ждут как врачей, так и средний медицинский персонал.

Медсестер и фельдшеров для здравоохранения области обучают в Великоустюгском медицинском колледже им. Н. П. Бычихина, сестринское и лечебное дело там осваивают около 400 человек, в том числе из Архангельской, Кировской, Мурманской, Костромской областей, республик Коми и Дагестан. Здание общежития 1978 года постройки. В предыдущие два года за счет средств областного бюджета капитально отремонтированы система электроснабжения, отопления и вентиляции. Планируется капремонт помещений, замена окон, дверных блоков, сантехники, пожарной сигнализации.

Дополнительные средства выделят на ремонт детской консультации Красавинской районной больницы и замену оконных блоков в других зданиях учреждения. Также средства выделят на устройство септиков и скважин на воду для 16 ФАП, а также на капитальный ремонт Усть-Алексеевской районной больницы. За предыдущие три года в учреждения здравоохранения Великоустюгского района было вложено более 90 млн рублей из федерального и областного бюджетов.