В Ленобласти на автодроме для Формулы-1 прошли соревнования пожарных машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Автодром "Игора драйв" в Ленинградской области, который с 2023 года будет площадкой для проведения Гран-при России Формулы-1, принял соревнования по скоростным маневрам между подразделениями Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы. Трассы автодрома рассчитаны не только на гоночные спорткары, они приспособлены и для крупногабаритных машин, сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.

"Соревнования областных пожарных по скоростным маневрам прошли на автодроме "Игора драйв". Проведение масштабных многоэтапных соревнований по скоростному маневрированию пожарной техники стало возможным благодаря большому потенциалу современного автодрома "Игора драйв". Трассы и площадки имеют надежное покрытие и отвечают повышенным требованиям безопасности как для водителей тяжелой техники, так и для зрителей", - говорится в сообщении.

Препятствия, имитирующими сложные городские условия, были созданы на трассе автодрома. Такие же будут в тренировочном и учебно-методическом центре пожарных команд, который правительство региона и "Игора драйв" планируют создать в следующем году. "Сегодня мы открыли целую череду соревнований нового типа, которые проводят сотрудники Леноблпожспаса совместно с автодромом "Игора драйв" на уникальной не только в Ленинградской области, но и в России площадке", - цитирует пресс-служба вице-губернатора региона по безопасности Михаила Ильина.

Организаторы ограничили количество зрителей, но после снятия антиковидных ограничений комплекс сможет вместить более 50 тыс. зрителей. На его территории расположено 10 трасс протяженностью более 10 км.

Автодром принимает гонки разных направлений. В ближайшие выходные в комплексе состоится 3-й этап Российской серии кольцевых гонок - 2021, а 7 августа пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу.

Ранее сообщалось, что с 2023 года "Игора драйв" будет принимать Гран-при России Формулы-1, автодром получил омологацию Международной автомобильной федерации первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1" в ноябре 2020 года.