На Алтае к концу 2022 года газифицируют более 100 тыс. домов

ТОЧИЛЬНОЕ/ Алтайский край, 22 июля. / ТАСС/.Газоснабжение будет доведено до более 100 тыс. домовладений в Алтайском крае до конца 2022 года, сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко по итогам рабочей поездки с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Исходя из того количества населенных пунктов, которые у нас уже газифицированы, а это 140 населенных пунктов, чтобы довести газ до каждого жителя требуется газифицировать 103 тыс. домовладений. Задача очень непростая, еще и потому, что носит заявительный характер. Будем стремиться до конца 2022 года выполнить ее в полном объеме", - сказал Томенко, отметив, что низкое число заявок на догазификацию он связывает со слабой информированностью жителей о такой возможности.

В свою очередь заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский уточнил ТАСС, что в настоящее время в регионе уровень газификации достиг 16,5%.

"Мы считаем, что это очень низкий уровень и наша задача увеличить этот процент. Выделено 60 млрд рублей на газопроводы и отводы, три газораспределительные станции, которые должны обеспечить семь районов края газом до 2025 года. Это одна часть программы. Затем у нас должна быть принята и разработана программа 2025-2030 годов", - подчеркнул Пахомовский, отметив, что уже в 2021 году в крае планируется построить три объекта протяженностью более 44,5 км.

Спикер регионального парламента Александр Романенко уточнил, что в регионе на предстоящую сессию планируется внести законопроект, определяющий категории граждан, имеющих право на льготную догазификацию либо дифференцированные объемы компенсаций. В настоящее время ряд категорий жителей региона получают компенсацию на доведение природного газа до домовладения в размере 25 тыс. рублей. Планируется увеличить эту сумму до 50 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.