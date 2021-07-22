В Италии пока не разрешили въезд туристам из России

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Въезд по туристическим визам в Италию пока не возможен, но возможна поездка по ряду причин с соблюдением карантина. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Вопрос о туристическом въезде рассматривается. Но по целому ряду причин из России можно въезжать, соблюдая карантин. И можно будет значительно облегчить въезд, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит вакцину, которую используют большинство россиян", - сказал он, ответив отрицательно на вопрос о возможности въезда из РФ по туристической визе.

"Как мы знаем, (так называемый) зеленый паспорт - это европейская инициатива, которая ограничена признанными ЕМА вакцинами, поэтому в данный момент мы не можем учитывать прививки российской вакциной", - сказал Сперанца, отвечая на вопрос ТАСС.

Россия входит в Италии в перечень стран, из которых возможно приехать только по причинам острой необходимости: по работе, на лечение, уходу за родственниками. Открыт въезд обучающимся в Италии российским студентам. При этом необходимо перед поездкой сдавать ПЦР-тест и соблюдать двухнедельный карантин по прибытии. При этом было объявлено о восстановлении регулярного авиасообщения между РФ и Италией, которое осуществляется российскими авиакомпаниями. Итальянская Alitalia ("Алиталия") не возобновила рейсы по российским направлениям, но, как объяснили корреспонденту ТАСС в компании, это связано не с пандемией, а с полной реструктуризации компании.

В начале лета премьер-министр Италии Марио Драги пригласил всех "заказывать отдых" в стране. При этом туристический въезд возможен из государств ЕС, а также США, Японии и Канады по ковид-сертификату.