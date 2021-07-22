В ОП РФ предложили законодательно закрепить за родителями выбор формы обучения детей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Возможность выбора родителями очной или дистанционной формы обучения для детей необходимо закрепить законодательно, с таким предложением выступил в четверг первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

"Нам кажется, что необходимо, очень важно все-таки обеспечить законодательно возможность права выбора родителем очного или дистанционного образования, в том числе объем цифровой образовательной среды в школе. А когда это идет действительно путем каких-то командных решений, это вызывает, естественно, отторжение. <…> Необходимо обеспечить право выбора родителю, хочет ли он иметь цифровую образовательную среду, в каком объеме, или нет", - сообщил он в ходе круглого стола, посвященного вопросам совершенствования существующей в России системы образования в ОП РФ.

Пожигайло также отметил, что в действующее законодательство необходимо внести дополнение, устанавливающее, что очная форма обучения предусматривает непосредственное взаимодействие ученика и учителя в классе без использования дистанционных технологий и с применением бумажных учебников.

Тем не менее, работающие в образовательных учреждениях педагоги, напротив, высказываются в защиту дистанционных технологий. Так, учитель русского языка и литературы МАОУ "Женская гуманитарная гимназия" города Череповца Вологодской области, победитель регионального этапа конкурса "Учитель года-2020" Диана Минец. Она считает, что использование современных технологий помогает увлекать детей в образовательный процесс и делать его интересным.

"У меня дети на уроке делают <…> инфографику, это те же опорные конспекты Шаталова, только в цифровой форме. <…> Эти цифровые инструменты для опроса, [проведения] интерактивного урока, [возможность] предложение высказать. <…> Вы понимаете, дети начали читать "Преступление и наказание" в квесте - комната Раскольникова, они просто с такими глазами на все это смотрели. Это не способ их зомбировать, <…> это лишь инструмент, упаковка современного материала", - пояснила она.

Аналогичное мнение высказал директор школы "Летово", член РОО "Единая независимая ассоциация педагогов" Михаил Мокринский. Кроме того, он отметил, что система использования цифровых инструментов, а также смешение очной и дистанционной формы позволило усилить и улучшить качество образования. "Сочетание этих <…> форматов обучения в эпоху, когда нас подтолкнули к дистанту и цифровизации, оказалось не компенсирующим решением, а решением, ведущим на насколько шагов вперед", - отметил он. Мокринский добавил, что использование современных технологий позволит перейти к открытости образовательной системы через стандартизацию работы школы, через нормирование системы использования внешних педагогических инструментов и ресурсов.

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