В Карачаево-Черкесии начал работу региональный штаб по газификации

ЧЕРКЕССК, 22 июля./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии организовали работу регионального штаба по догазификации, что позволит ускорить подведение газа к домам и квартирам в населенных пунктах республики. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Черкесск".

"В Карачаево-Черкеской республике начал работу региональный штаб по догазификации под руководством заместителя председателя правительства региона Евгения Полякова. <…> Для ускорения работ по догазификации на заседании регионального штаба было рекомендовано сформировать территориальные рабочие группы, в которые войдут представители муниципальных органов власти, руководители районных подразделений АО "Газпром газораспределение Черкесск", - рассказали в компании.

По предварительной оценке, в 107 газифицированных населенных пунктах республики общее количество не газифицированных домовладений и квартир составляет 17 654 единиц, в том числе 4 643 единиц, расположенных в пределах 200 м от существующей сети газораспределения.

В пресс-службе отметили, что АО "Газпром газораспределение Черкесск" и ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" сформировали собственный координационный штаб, который в еженедельном формате отслеживает процесс догазификации. Идет работа над уточнением объемов предстоящих работ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.