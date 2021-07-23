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Пандемия COVID-19

Власти Дагестана назвали ситуацию с COVID-19 в регионе крайне сложной

Врио главы региона Сергей Меликов попросил владельцев и врачей негосударственных медучреждений республики при необходимости оказать помощь в борьбе с COVID-19

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной. Случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано больше, чем за все время пандемии, сообщил врио главы региона Сергей Меликов в рамках заседания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции.

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"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной. 19 июля у нас зарегистрировано 199 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Это больше, чем за все время пандемии", - передает слова Меликова его пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба, руководитель республики призвал владельцев и врачей негосударственных медицинских учреждений при необходимости оказать помощь в борьбе с COVID-19.

"Коечный фонд таких учреждений мог бы принимать выздоравливающих для реабилитации, при этом освобождая в красной зоне койки для новых пациентов", - сказал Меликов.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан на 22 июля, в регионе 39 893 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 199 человек за сутки).

Теги
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанПандемия COVID-19
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