Минобороны опубликовало документы о Киевской оборонительной операции 1941 года

Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой подобной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Красноармейцам и жителям Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника и сыграть важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны. Здесь вермахт потерял более 100 тыс. солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии.

Основу исторического раздела составляют многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, героизме бойцов и командиров Красной Армии.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военное ведомство РФ запускает мультимедийный раздел " Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра ". В нем опубликованы материалы на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны, рассказывающие о героизме красноармейцев, проявленном в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года.

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Лишь прекратив наступление на Москву, оттянув значительные силы на юг, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта, гитлеровцы смогли пересилить защитников города-героя.

Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева. В общей сложности свыше 200 тыс. киевлян добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тыс. ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.

Летом 1941 года в оккупированных гитлеровскими войсками районах Украины создавались партизанские отряды. Недалеко от села Сумы действовал отряд численностью около 300 человек, который совместно с действующими частями Красной Армии участвовал в контрнаступлении на Смелу. В Немирово, в районе Винницы, Жмеринки, Вапнярки, действовали партизанские отряды численностью до 1 000 человек. Согласно опубликованным документам, партизаны взрывали цистерны с горючим, железные дороги и мосты, нарушали связь.

В кольце окружения

Ряд опубликованных в разделе документов рассказывают о драматических моментах Киевской оборонительной операции, тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий) в окружении, повествуют о множестве попыток прорыва красноармейцев к своим. Во вражеском кольце тогда оказалось 452,7 тыс. человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам.

О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями Украинской ССР во время битвы под Киевом в 1941 году, свидетельствуют не только архивные фронтовые документы, но и огромное количество памятников, мемориалов и воинских захоронений, установленных в местах боев.

На территориях Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областей расположены 7 378 воинских захоронений. В них покоится более 275 тыс. павших советских воинов. Более 1,3 тыс. мемориалов датированы событиями 1941 года. В разделе представлены учетные карточки некоторых из них.

В памяти отказано

В Минобороны России отмечают, что на протяжении постсоветского времени украинская сторона, несмотря на все российские инициативы, все больше отдаляется от совместной военно-мемориальной работы. Киев полностью отказался от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года.

В оборонном ведомстве РФ отмечают, что военные мемориалы нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. В рамках политики "декоммунизации" официальных украинских властей при содействии националистических групп в разных уголках страны все чаще предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников героям войны. Одновременно здесь с особым пафосом открываются скульптурные композиции, посвященные откровенным коллаборантам и соучастникам нацистских преступлений.

В российском военном ведомстве подчеркивают, что публикация архивных документов о первой стратегической оборонительной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории.