В Гидрометцентре считают, что сухие грозы не являются основной причиной пожаров в Якутии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Увеличения числа сухих гроз в Якутии в последние годы не фиксируется, поэтому называть их в качестве основной причины большого количества лесных пожаров ошибочно. Сложная пожароопасная ситуация в республике обусловлена частыми периодами антициклональной и аномально жаркой погоды летом из-за глобального потепления, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта ситуация связана с тем, что в Якутии и в Карелии, например, гораздо чаще стали возникать антициклоны в связи с глобальным потеплением. Летом в условиях, когда либо полярный день, либо просто очень длительный день, и при антициклоне облаков нет, солнце постоянно прогревает подстилающую поверхность. Там корневая система деревьев не очень глубокая, поэтому создаются условия для природных пожаров, так как температура достигает 25-30 градусов в течение длительного периода - семь-десять дней при антициклоне", - рассказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, сообщения о том, что основной причиной большого количества лесных пожаров в Якутии являются сухие грозы, не имеют статистического обоснования. Метеорологи не фиксируют увеличения повторяемости сухих гроз в республике в последние годы.

"Часто приходится слышать о том, что сухие грозы наблюдаются, но это все-таки требует проверки. Для того, чтобы сказать, что повторяемость сухих гроз увеличилась, нужна статистика. Там, конечно, мало наблюдательных станций, но не видно такой тенденции (увеличения повторяемости сухих гроз - прим. ТАСС). Вот антициклоны действительно связаны с изменением климата", - объяснил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря дождям, которые придут в регион в ближайшие дни. Новые очаги природных возгораний к концу недели перестанут появляться.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.