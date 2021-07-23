Штормовое предупреждение объявили во всей Магаданской области из-за сильных дождей

ТАСС, 23 июля. Спасатели в пятницу в связи с сильными дождями объявили экстренное предупреждение на всей территории Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 23 июля 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, <...> связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

Спасатели также предупреждают о возможном размыве дорог, мостов, дамб, затоплении пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий. Не исключены оползни и обрушения.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в регионе сегодня прогнозируются сильные осадки. Сейчас на Колыме повсеместно уже идет дождь, но ветра нет. Температура воздуха опустилась до +13 градусов.