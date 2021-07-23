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Минстрой разработает комплексную программу модернизации ЖКХ Хабаровского края

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, в регионе ветхие сети, программа позволит решить эту проблему

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработает концепцию модернизации жилищного хозяйства Хабаровского края. Об этом в пятницу во время рабочей поездки в регион сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"У нас отдельная задача стоит, которую поставило руководство страны - модернизация жилищного хозяйства Хабаровского края. Очень важная задача, мы вместе с краем разрабатываем сейчас комплексную программу по всем объектам ЖКХ, это касается тепла, воды, канализации", - сказал Егоров.

Он добавил, что в Хабаровском крае очень ветхие сети, программа позволит решить и эту проблему.

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