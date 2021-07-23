Премьер Японии в Токио встретился с главой Pfizer

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу встретился в Токио с генеральным директором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что во встрече также принимал участие министр, ответственный за вакцинацию, Таро Коно. По данным агентства, глава японского правительства обсуждал с гендиректором Pfizer дополнительные поставки вакцины от коронавируса.
Ранее местные СМИ сообщали, что Суга планирует договориться с Бурлой о поставках еще 20 млн доз вакцины Pfizer. В апреле в ходе визита в США премьер Японии уже лично обсуждал с Бурлой дополнительные поставки вакцины.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии началась иммунизация людей всех возрастных групп. По состоянию на 20 июля в стране 35% населения получили одну дозу вакцины, 23% - две.
В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.