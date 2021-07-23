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Пандемия COVID-19

Премьер Японии в Токио встретился с главой Pfizer

Глава японского правительства обсуждал с гендиректором компании дополнительные поставки вакцины от коронавируса

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу встретился в Токио с генеральным директором американской компании Pfizer Альбертом Бурлой. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что во встрече также принимал участие министр, ответственный за вакцинацию, Таро Коно. По данным агентства, глава японского правительства обсуждал с гендиректором Pfizer дополнительные поставки вакцины от коронавируса.

Ранее местные СМИ сообщали, что Суга планирует договориться с Бурлой о поставках еще 20 млн доз вакцины Pfizer. В апреле в ходе визита в США премьер Японии уже лично обсуждал с Бурлой дополнительные поставки вакцины.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии началась иммунизация людей всех возрастных групп. По состоянию на 20 июля в стране 35% населения получили одну дозу вакцины, 23% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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