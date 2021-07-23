Минстрой: паводки на Дальнем Востоке не повлияли на подготовку к отопительному сезону

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Паводки на Дальнем Востоке не повлияли на подготовку регионов к отопительному сезону, серьезных проблем пока не выявлено. Об этом в пятницу во время рабочей поездки в регион сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"Со стороны Минстроя, хочу сказать, что мы ведем ежедневный мониторинг по паводковой ситуации, относительно объектов жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь это объекты водозабора. <…> Могу сказать, что по территории Дальневосточного федерального округа проблем нет. Да, есть подтопление котельных, но регионы очень хорошо справляются. Я думаю, что это не отразится на подготовке к осенне-зимнему периоду", - сказал Егоров.

В конце июня по реке Амур из Забайкальского края в Приамурье пришел мощный паводок. В Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, две тыс. приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более семи тыс. человек. Далее вода сместилась на территорию Еврейской автономной области и Хабаровского края, где подтопленными оказались земельные участки и несколько межпоселковых дорог.

По данным синоптиков, в Приамурье ожидаются дожди, уровень воды в реке Зее у берегов Благовещенска может к концу недели достичь отметки "неблагоприятное явление". Подъем уровня воды из-за осадков ожидается на малых реках и на реке Селемдже. Из-за обильных осадков в начале недели в Амурской области оказались подтопленными три дома и 63 приусадебных участка.