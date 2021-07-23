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Порывистый ветер, небольшой дождь и до 24 градусов тепла ожидают в Москве 23 июля

Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура опустится до 11 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью похолодает до восьми градусов.

Скорость северо-западного ветра в пятницу составит 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московской области до 13:00 мск субботы. "Местами высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

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