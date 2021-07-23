В Красноярском крае 60% сотрудников некоторых сфер обязали вакцинироваться

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Красноярском крае, говорится в пятницу в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. В ролике, размещенном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что речь идет о работниках медицинских, образовательных и социальных учреждений, ЖКХ, энергетиках, студентах, представителях сферы услуг.

"Подписано постановление от 23.07.2021 № 43 главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении. В видеоролике отмечается, что в Красноярском крае вакцинации подлежат работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, а также вахтовики.

В ближайшее время охват вакцинации в этих сферах должен составить 60%. Сроки в сообщении пока не уточняются. Само постановление будет опубликовано в течение дня, сообщили ТАСС в управлении.

В Красноярском крае зарегистрировано почти 87 тыс. случаев коронавируса; 4,2 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 506 человек.