В Еврейской автономии объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

ТАСС, 23 июля. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Еврейской автономной области из-за аномально жаркой погоды: температура воздуха на семь и более градусов превышает норму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

"[В регионе объявлено] штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. В период с 23 по 28 июля на территории области и в городе Биробиджане ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры [прогнозируются] выше нормы на семь градусов и более", - сообщили в пресс-службе.

По данным гидрометцентра, в пятницу в столице автономии Биробиджане температура воздуха составляет более 33 градусов выше нуля, в субботу температура поднимется еще на два градуса. В воскресенье, 25 июля, ожидается до 33 градусов тепла, вероятность осадков - более 70%. В понедельник, по прогнозам, температура составит 31 градус тепла, возможен дождь.