В выходные дни на юге России прогнозируют сухую и солнечную погоду

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солнечная и сухая погода установится на юге России на предстоящих выходных, ливни и грозы местами возможны в республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением 24 июля антициклон, который 23 июля принесет улучшение погоды в Крыму, начнет распространять свое влияние на большую часть юга страны. Исключением станут республики Северного Кавказа. Там еще местами будут ливни и грозы. На остальной территории - солнечно и сухо, показания термометров начнут расти. 25 июля жара будет усиливаться", - сказал он.

Еще 23 июля большая часть юга страны будет оставаться в зоне ложбины циклона, поэтому ливни и грозы локального характера сохранятся. Неустойчивая погода прогнозируется в республиках Северного Кавказа, в низовьях Волги, в Калмыкии, Астраханской области. Рекордная жара, которая достигала местами 40-43 градусов, спадет до более комфортной температуры. Столбики термометров приблизятся к 30-градусным отметкам, это близко к климатической норме для юга России, уточнил Тишковец.

В Сочи до полудня 24 июля возможны смерчи, что представляет опасность для туристов. Море будет неспокойным, в прибрежной зоне ожидаются большие волны - до одного-двух метров, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сочи 22 июля закрыли для посещения пляжи из-за штормового предупреждения на фоне ожидающихся ливней. Они будут оставаться закрытыми до конца суток 23 июля.