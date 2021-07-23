В Примгидромете заявили, что восьмой в этом году тайфун не повлияет на погоду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Зарождающийся в Тихом океане восьмой в этом году тайфун не принесет в Приморский край дождей и деградирует над Японией. О последних расчетах его траектории сообщает в пятницу пресс-служба "Примгидромета".

"Новый тайфун в Тихом океане, № 8, окончательно оформится в барическое образование и получит имя, скорее всего, в субботу, 24 июля. Последние расчеты подтверждают, что в период 26-27 июля он подойдет к северной части острова Хонсю, перевалит его и выйдет на акваторию Японского моря. Находясь в совершенно однородной воздушной массе, не найдя поддержки извне, потеряв значительное количество энергии над гористой местностью Японии, он не найдет в себе силы двигаться дальше, начнет петлять над Японским морем и полностью деградирует, практически не оказав влияния на погоду Приморского края", - цитирует пресс-служба руководителя "Примгидромета" Бориса Кубая.

Он добавил, что несмотря на длительный сухой период, ждать дождей Приморскому краю придется не раньше первых чисел августа. В это время тихоокеанский антициклон может несколько отступить к югу и востоку, освобождая место для фронтальной зоны. В это время в крае могут начаться дожди.

"На протяжении предстоящей недели будет наблюдаться незримая схватка тихоокеанского антициклона с двумя тайфунами. С одной стороны, он будет пытаться делать все, чтобы не пустить тайфуны к Приморью, не позволяя им обретать второе дыхание и поддерживая жаркую и душную погоду, а с другой стороны он и сам постепенно будет терять силы", - рассказал глава учреждения.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. В августе и сентябре 2020 года в Приморье прошли сильные дожди, в том числе вызванные двумя тайфунами. В частности, из-за первого из двух тайфунов во многих муниципальных образованиях нарушилось электроснабжение, на территории шести районов наблюдались переливы через дорожное полотно.