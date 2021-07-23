{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве за полгода почти на треть сократилось число ДТП с пьяными водителями

С начала года выявлено 5 857 нетрезвых водителей за рулем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество ДТП с пьяными водителями сократилось в Москве за полгода почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По итогам шести месяцев количество ДТП с участием водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории столицы сократилось на 27,4%", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД проведено более 100 профилактических мероприятий, в результате которых выявлено 5 857 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и 5 571 факт отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Вместе с тем, как отметили в Госавтоинспекции, несмотря на улучшение ситуации проводимая работа не теряет своей актуальности. Так, с 10 по 11 июля полицейские в ходе рейда выявили 158 нетрезвых водителей за рулем, из которых 66 находились в состоянии алкогольного опьянения, 32 - с признаками наркотического опьянения. Кроме того, 92 водителя в эту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 12 были задержаны за повторное управление машиной в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

Теги
Россия
С ветерком по тротуарам. Как появился первый самокат с мотором
25 июля 1916 года в Нью-Йорке был выдан патент на новое и весьма смелое изобретение — самокат с бензиновым мотором. Инженеры небольшой частной американской компании назвали свое детище "автопед". Новый городской транспорт для мегаполиса сразу же покорил сердца модников и богачей. Затем на него пересели полицейские, курьеры, почтальоны. О первом моторизированном покорителе тротуаров и других попытках заново изобрести самокат — в материале ТАСС
С ветерком по тротуарам.
Читать полностью