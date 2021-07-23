В Москве за полгода почти на треть сократилось число ДТП с пьяными водителями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество ДТП с пьяными водителями сократилось в Москве за полгода почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По итогам шести месяцев количество ДТП с участием водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории столицы сократилось на 27,4%", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД проведено более 100 профилактических мероприятий, в результате которых выявлено 5 857 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и 5 571 факт отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Вместе с тем, как отметили в Госавтоинспекции, несмотря на улучшение ситуации проводимая работа не теряет своей актуальности. Так, с 10 по 11 июля полицейские в ходе рейда выявили 158 нетрезвых водителей за рулем, из которых 66 находились в состоянии алкогольного опьянения, 32 - с признаками наркотического опьянения. Кроме того, 92 водителя в эту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 12 были задержаны за повторное управление машиной в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).