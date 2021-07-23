Москалькова поддержала появление в девизе Олимпийских игр слова "вместе"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что появление в девизе Олимпийских игр слова "вместе" соответствует целям олимпийского движения.

"Сегодня в Токио открываются летние Олимпийские игры. В этом году впервые с 1894 года изменили девиз Олимпиады. К привычным "быстрее, выше, сильнее" добавили такое важное слово "вместе". Олимпиада во многом символизирует права человека, выражает его стремление к справедливости, самореализации и новым достижениям. Пускай эти ценности останутся неизменными", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что единство стало новой и важной характеристикой соревнований. "Мы вместе с нашими спортсменами, только вместе мы победим", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее сессия МОК единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (лат. Citius, altius, fortius - communis). Изначальный девиз "Быстрее, выше, сильнее" (лат. Citius, altius, fortius) был предложен основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном и утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Авторство девиза принадлежит французскому священнику Анри Дидону - соратнику де Кубертена по возрождению Олимпийских игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 году.