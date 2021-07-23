Провинция Хайнань к 2025 году может стать крупным международным центром образования

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Южная провинция Хайнань к 2025 году должна превратиться в крупный международный центр образования и инноваций. Соответствующая задача, как пишет информационный ресурс "Наньхайван", поставлена в принятом плане развития образования на острове в период 14-й пятилетки (2021-2025 годы).

В ближайшие годы власти намерены построить в провинции свыше 4,5 тыс. новых школ, в том числе международных с кампусами и всей необходимой сопутствующей инфраструктурой. План развития предусматривает также создание специальных зон образования, в числе которых, в частности, международная пилотная инновационная зона образования Линшуй Лиань, городок науки и образования залива Ячжоу, а также зона образования Цзяньдун в новом районе города Хайкоу. В качестве важных платформ для продвижения образования позиционируются также международная пилотная зона медицинского туризма Боао Лэчэн и несколько технопарков в различных районах провинции.

Программой развития образования до 2025 года предусматривается не только создание международных университетов и колледжей, но и совместных с зарубежными партнерами образовательных учреждений, а также международных школ и детских садов. Внимание будет уделяться и созданию компаний и предприятий, которые займутся работой, ориентированной на инновации и поиск талантов. Все это, по мнению властей, является важной частью проекта по построению на острове свободного торгового порта.

В период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) на Хайнане было реализовано около 400 проектов в области образования с общим объемом инвестиций на сумму порядка 30 млрд юаней ($4,63 млрд).