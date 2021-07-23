Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,95

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на минимальном с конца мая уровне 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор остается ниже единицы. В Москве он составил 0,77, в Подмосковье - 0,84, в Воронежской и Иркутской областях (где впервые с начала пандемии выявили сразу 400 заболевших за сутки) - 0,98 и 0,99 соответственно.

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области показатель равен ровно 1, в Свердловской области и Красноярском крае - 1,01. В Ростовской области коэффициент увеличился до 1,06, в Самарской - до 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.