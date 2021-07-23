В Астраханской области создали интерактивную карту обозначения мест цветения лотосов

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Любители самостоятельных путешествий теперь смогут сами составить свой маршрут в Астраханскую область с помощью бесплатной интерактивной карты мест обозначения цветения лотосов на территории города и вблизи населенных пунктов Астраханской области. Об этом сообщили в пятницу в региональном министерстве культуры и туризма.

"С помощью интерактивной "Яндекс.Карты" с бесплатным доступом <...> "Лотосы в Астрахани" можно оперативно ознакомиться с перечнем мест, <...> где в настоящий момент цветут лотосы. Это совместный проект регионального министерства культуры и туризма и Центра управления регионом, который привлечет любителей самостоятельных путешествий. Сейчас доступно 15 точек расположения лотосовых полей, которые можно посетить без ограничений, список постоянно обновляется", - сообщил собеседник агентства.

Согласно карте сейчас цветение лотосов можно увидеть в Лиманском, Камызякском, Икрянинском и Володарском районах, а также в пределах Астрахани они ежегодно цветут у центрального ЗАГСа.

Прикоснуться к цветку можно также при выборе организованной поездки на базы отдыха, где помимо водной экскурсии в дельту в сопровождении егерей на лодках-бударах, включен рыбацкий обед и купание с остановкой на "зеленой стоянке". Посетив биосферный заповедник, кроме цветения лотоса участники также смогут поближе познакомиться с флорой и фауной дельтовой части Волги, встретить редких зверей и птиц, а также увидеть уникальные виды растений, такие как чилим, белые и желтые кувшинки, водяные лилии.

В свою очередь геоботаник Астраханского биосферного заповедника Наталья Литвинова отметила, что в этом году благодаря особенно жаркой погоде массовое цветение лотоса началось немного раньше обычных сроков.

"Для цветения лотоса очень важен уровень и температура воды, в этом году благодаря жаркому раннему лету массовое цветение лотоса около экологической тропы по довольно крупным водотокам, где вода прогревается дольше, началось чуть раньше середины июля. Обычный период массового цветения лотоса с середины июля до конца августа. Последние одиночные цветы можно наблюдать 12-14 сентября", - сказала Литвинова, напомнив, что за срыв цветка или листа этого растения действуют штрафы.

О лотосе

Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле - на Каспийском взморье раскинулись самые большие в мире дикорастущие лотосовые поля, которые составляют до 40 тыс. га. Лотос Каспийский орехоносный занесен в Красные книги Российской Федерации и Астраханской области. Цветок произрастает в ильменях, в заливах, на взморье, вдоль берегов многочисленных проток. Этот цветок давно стал неофициальным символом региона.