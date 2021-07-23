Опустевший город. Как в Токио встречают Олимпиаду

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Жители Токио накануне открытия Олимпиады массово покидали город - на скоростных дорогах выстроились пробки длиной более 40 км, от вокзалов отходили переполненные поезда. Речь, конечно, не идет о каком-либо бойкоте летних Игр, которые в Токио пройдут впервые с 1964 года. Открытие Олимпиады совпало с чередой из четырех выходных дней, и люди стремятся уехать из города, в котором после завершения сезона дождей установилась влажная жара. В пятницу в Токио, по официальным данным метеослужбы, 32 градуса по Цельсию, однако имеющаяся у прохожих личная аппаратура убедительно свидетельствует, что температура местами намного выше.
"В Токио делать нечего"
"Посмотрите - сейчас на самом деле 39 градусов, - продемонстрировал корреспонденту ТАСС карманный цифровой термометр один из собравшихся у Национального стадиона, где вечером по местному времени состоится церемония открытия Олимпиады. - Очень жарко, моя семья на выходные уехала к морю, а я пришел сюда сделать несколько снимков на память, все же предстоит историческое событие".
"Хотя в Токио, честно говоря, сейчас делать нечего, - продолжил он. - Экранов для болельщиков на улицах не будет, даже в пивную не пойдешь поглядеть по телевизору вместе с друзьями церемонию открытия. Пива не подадут - запрещено правилами карантина из-за коронавируса. Губернатор Токио всех просила не создавать людских скоплений, чтобы не способствовать распространению болезни".
Впрочем, это правило соблюдают не все: в некоторых районах Токио алкоголь подают в нарушение правил, а некоторые посетители находятся без масок.
В японской столице сейчас нарастает очередная волна заражений, которая по размаху приближается к антирекордам, установленным в январе. Многие жители беспокоятся, что Олимпиада может дать дополнительный импульс распространению новых штаммов коронавируса. Тем более, что ситуация в Японии пока намного благополучнее, чем во многих крупных странах. За все время пандемии здесь умерли чуть более 15 тыс. человек.
Отношение японцев
На улицах Токио в пятницу пустовато - администрация города попросила жителей по возможности не выезжать на автомобилях. Пробки заметны у Национального стадиона, где перекрыто несколько улиц, установлены блокпосты, ходят патрули с собаками. Небольшое автомобильное столпотворение корреспондент ТАСС зафиксировал в районе Харуми на берегу Токийского залива, где разместилась перекрытая блокпостами Олимпийская деревня. Туда все еще подъезжают автобусы со спортсменами из международных аэропортов, которые сопровождают полицейские машины.
Сейчас в городе сконцентрировано около 12 тыс. сотрудников правоохранительных органов со всей страны. На одной из улиц в центре города корреспондент ТАСС видел тяжелую машину японского аналога ОМОН с номерами префектуры, расположенной почти за 2 тыс. км к юго-западу от Токио, на другом острове.
В целом в столице практически не видно олимпийской символики: о предстоящем событии в основном напоминают только многочисленные автомобили на водородном топливе с эмблемой Tokyo 2020 на борту, которые предоставил оргкомитету один из главных спонсоров Игр - корпорация Toyota Motor. Однако президент компании Акио Тоёда решил бойкотировать предстоящую церемонию открытия, куда его пригласили в качестве почетного гостя. Его примеру последовали руководители и других ведущих компаний страны, а также бывший премьер Синдзо Абэ, который активно работал над тем, чтобы завоевать право проведения летних Игр в Токио. Причина - Олимпиада крайне непопулярна среди местного населения, большинство которого на фоне пандемии выступало за отмену или новую отсрочку Игр.
Тем не менее опросы показывают, что смотреть соревнования дома по телевизору твердо намерены более 70% жителей страны. В Японии надеются, что Олимпиаду все же удастся провести без неприятных сюрпризов, хотя один из них уже стал намечаться. Далеко к югу на просторах Тихого океана сейчас выявлена область низкого давления, которая способна превратиться в тайфун. Если это произойдет, то он может достичь зоны Токио уже в понедельник-вторник.