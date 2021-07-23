Опустевший город. Как в Токио встречают Олимпиаду

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Жители Токио накануне открытия Олимпиады массово покидали город - на скоростных дорогах выстроились пробки длиной более 40 км, от вокзалов отходили переполненные поезда. Речь, конечно, не идет о каком-либо бойкоте летних Игр, которые в Токио пройдут впервые с 1964 года. Открытие Олимпиады совпало с чередой из четырех выходных дней, и люди стремятся уехать из города, в котором после завершения сезона дождей установилась влажная жара. В пятницу в Токио, по официальным данным метеослужбы, 32 градуса по Цельсию, однако имеющаяся у прохожих личная аппаратура убедительно свидетельствует, что температура местами намного выше. "В Токио делать нечего" "Посмотрите - сейчас на самом деле 39 градусов, - продемонстрировал корреспонденту ТАСС карманный цифровой термометр один из собравшихся у Национального стадиона, где вечером по местному времени состоится церемония открытия Олимпиады. - Очень жарко, моя семья на выходные уехала к морю, а я пришел сюда сделать несколько снимков на память, все же предстоит историческое событие".

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"Хотя в Токио, честно говоря, сейчас делать нечего, - продолжил он. - Экранов для болельщиков на улицах не будет, даже в пивную не пойдешь поглядеть по телевизору вместе с друзьями церемонию открытия. Пива не подадут - запрещено правилами карантина из-за коронавируса. Губернатор Токио всех просила не создавать людских скоплений, чтобы не способствовать распространению болезни". Впрочем, это правило соблюдают не все: в некоторых районах Токио алкоголь подают в нарушение правил, а некоторые посетители находятся без масок. В японской столице сейчас нарастает очередная волна заражений, которая по размаху приближается к антирекордам, установленным в январе. Многие жители беспокоятся, что Олимпиада может дать дополнительный импульс распространению новых штаммов коронавируса. Тем более, что ситуация в Японии пока намного благополучнее, чем во многих крупных странах. За все время пандемии здесь умерли чуть более 15 тыс. человек. Отношение японцев На улицах Токио в пятницу пустовато - администрация города попросила жителей по возможности не выезжать на автомобилях. Пробки заметны у Национального стадиона, где перекрыто несколько улиц, установлены блокпосты, ходят патрули с собаками. Небольшое автомобильное столпотворение корреспондент ТАСС зафиксировал в районе Харуми на берегу Токийского залива, где разместилась перекрытая блокпостами Олимпийская деревня. Туда все еще подъезжают автобусы со спортсменами из международных аэропортов, которые сопровождают полицейские машины. Сейчас в городе сконцентрировано около 12 тыс. сотрудников правоохранительных органов со всей страны. На одной из улиц в центре города корреспондент ТАСС видел тяжелую машину японского аналога ОМОН с номерами префектуры, расположенной почти за 2 тыс. км к юго-западу от Токио, на другом острове.

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