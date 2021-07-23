Вакцина AstraZeneca снижает риск смерти от COVID-19 на 82% уже после первой дозы

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca при предотвращении госпитализации или летального исхода после заражения штаммами "бета" и "гамма" составляет 82% уже после первой дозы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании со ссылкой на данные, полученные в ходе прививочной кампании в Канаде.

Отмечается, что в случае со штаммами "дельта" и "альфа" вероятность тяжелого течения заболевания или смерти после использования одной дозы препарата снижается на 87% и 90% соответственно.

В сообщении компании также подчеркивается, что эффективность вакцины AstraZeneca при предотвращении развития симптомов коронавируса у пациентов составляет 50% для штаммов "бета" и "гамма". В случае со штаммами "дельта" и "альфа" этот показатель увеличивается до 70% и 72% соответственно.

"Сведения, полученные в ходе прививочной кампании, показывают, что, несмотря на наличие различных штаммов, угрожающих замедлить борьбу с пандемией, Vaxzevria наряду с другими применяемыми в Канаде вакцинами обеспечивает высокий уровень защиты от наиболее тяжелых форм заболевания уже после одного укола. Мы продолжим защищать как можно больше людей во всех уголках мира, чтобы одолеть смертельный вирус", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.