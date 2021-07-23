{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: упомянутая Путиным проблема с вакцинами от коронавируса в одном из регионов решена

Пресс-секретарь главы государства не стал называть субъект, о котором шла речь

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проблема с вакцинами в одном из регионов, о котором упоминал президент России Владимир Путин, решена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он по примеру главы государства не стал называть субъект, о котором шла речь.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На совещании с членами правительства в среду Путин потребовал обратить дополнительное внимание на вопросы логистики и распределения вакцин от коронавируса в регионах страны. Президент отметил, что к нему приходит информация от людей, жалующихся на невозможность сделать прививку от ковида, так как вакцины закончились. Глава государства не сообщил, откуда поступила жалоба, но заметил, что вакцины в этом регионе были на складе, но отсутствовали в ведомственном медицинском учреждении.

"Президент не стал называть этот регион, поэтому я тоже не могу его назвать", - признался Песков журналистам в пятницу. "Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом", - отметил представитель Кремля.

Также он утвердительно ответил на вопрос, решена ли проблема с вакцинами в данном субъекте. "Президент же именно акцентировал - это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной
Премьер-министр считает необходимым наращивать объемы тестирования на коронавирус в регионах
Читать полностью