Песков: упомянутая Путиным проблема с вакцинами от коронавируса в одном из регионов решена

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проблема с вакцинами в одном из регионов, о котором упоминал президент России Владимир Путин, решена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он по примеру главы государства не стал называть субъект, о котором шла речь.

На совещании с членами правительства в среду Путин потребовал обратить дополнительное внимание на вопросы логистики и распределения вакцин от коронавируса в регионах страны. Президент отметил, что к нему приходит информация от людей, жалующихся на невозможность сделать прививку от ковида, так как вакцины закончились. Глава государства не сообщил, откуда поступила жалоба, но заметил, что вакцины в этом регионе были на складе, но отсутствовали в ведомственном медицинском учреждении.

"Президент не стал называть этот регион, поэтому я тоже не могу его назвать", - признался Песков журналистам в пятницу. "Но, разумеется, со всеми регионами в данном случае ведется постоянная работа, в том числе и с этим регионом", - отметил представитель Кремля.

Также он утвердительно ответил на вопрос, решена ли проблема с вакцинами в данном субъекте. "Президент же именно акцентировал - это вопрос, который требует личного участия глав регионов на постоянной основе", - напомнил пресс-секретарь главы государства.