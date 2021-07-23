Колокольный звон в день Крещения Руси прозвучит во всех храмах и монастырях РПЦ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Волна колокольного звона прокатится по всем храмам и монастырям канонической территории Русской православной церкви 28 июля - в день Крещения Руси, сообщила в пятницу пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2021 года, в полдень по местному времени, в каждом храме, соборе и церкви Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые такой перезвон на канонической территории Русской православной церкви был организован в 2012 году.