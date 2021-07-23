Для развития передовых инженерных школ выделят почти 37 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Почти 37 млрд рублей будет выделено на создание передовых инженерных школ в России. Об этом в пятницу заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Иваново.

Министр напомнил о презентованных недавно президенту Владимиру Путину стратегических инициативах правительства. "Первая инициатива - это инженерные школы, хорошо обеспеченные финансами - почти 37 млрд рублей. И как вы понимаете из самого названия - эта инициатива направлена на то, чтобы совершенствовать, трансформировать инженерное образование", - сказал он.

По словам Фалькова, в России появятся 30 передовых инженерных школ, а также современные пространства для практики в вузах. "Мы хотим создать 30 инженерных школ, организованных по новому принципу. Это внедрение инженерного образования сегодня в цифровые процессы, моделирование, проектирование, конструирование. При этом в вузах нужно будет создать современные пространства, для того чтобы студенты могли уже в вузах пробовать, ошибаться, экспериментировать. Это все нужно обеспечить специальным оборудованием, которое требует инженерной подготовки сегодня", - отметил он.

Еще одной важной задачей должен стать процесс повышения квалификации преподавателей инженерных школ на реальном производстве, добавил Фальков. "Мы будем обеспечивать длительные стажировки преподавателей на лучших производственных площадках в стране. В свою очередь нужно также обеспечить приток реальных инженерных кадров в лучшие вузы", - заявил министр.