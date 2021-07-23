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Минздрав направит медицинские бригады в несколько регионов России

Минздрав РФ направит медицинские бригады в ряд регионов России - Мурашко.

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной
Премьер-министр считает необходимым наращивать объемы тестирования на коронавирус в регионах
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