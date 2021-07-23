В ОНФ заявили, что большинство спортивных секций для детей с 6 лет должны быть бесплатны

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Спортивные секции для детей с шести лет должны быть бесплатны, это необходимо для сохранения у них интереса к спорту. Также обустройство спортобъектов должно быть увязано с благоустройством городской среды, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра "Сириуc" Елена Шмелева.

"Должны быть созданы все условия для их бесплатного приобщения к занятиям физкультурой и дальнейшего развития, - сказала Шмелева в пятницу во время командировки в Уфу. - Если мы смотрим на возраст от шести до 12 лет, то идет угасание интереса. И дальше мы этих детей на уровне подростков и молодежи не видим занимающимися спортом. Соответственно, мы не хотим мириться с ситуацией, когда детский спорт на обочине. Нужно, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься спортом бесплатно".

При посещении центра спортивной подготовки Башкирии она поддержала действующую программу "Сельский тренер", по которой тренеры, работающие в сельской местности не менее пяти лет, получают 600 тыс. рублей подъемных. "Неординарные решения в сфере спорта и детского спорта, принимаемые в Республике Башкортостан, дают примеры реализации других программ и их улучшения. Мы говорим про "Сельского тренера", программу, которая, безусловно, признана одной из лучших инициатив для включения в народную программу "Единой России", чтобы проект масштабировался", - отметила Шмелева.

Также она предложила рассматривать строительство спортобъектов как вариант благоустройства городской среды. "Национальный отбор площадок по благоустройству в России проведен, итоги подведены, и сейчас выясняется, что установка спортивных объектов внутри этой благоустроенной городской среды не предполагается. Это недоразумение. Спортивная составляющая должна быть включена во все новые городские объекты, независимо от принадлежности. Мы хотим, чтобы молодые семьи, молодежь могли на этих объектах оказываться, и вся городская среда была открыта для всех, кто может и любит заниматься спортом", - сказала Шмелева.

ОНФ открыл портал по сбору предложений о модернизации образовательного процесса. Они войдут в программу "Единой России", с которой партия пойдет на выборы. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.