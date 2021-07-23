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Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов, подчеркнул спикер Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета нужно выделить в отдельный, более тяжелый состав преступления. Такое мнение в пятницу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, этот вопрос необходимо рассмотреть в числе приоритетных после выборов в Госдуму осенью.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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