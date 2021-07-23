Мишустин: допсредства на плановую медпомощь повысят эффективность медучреждений в регионах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на то, что выделение регионам дополнительных средств на плановое лечение граждан позволит медучреждениям работать эффективно на фоне пандемии и оказывать такие услуги в срок.

В пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Михаил Мурашко отчитался о доведении до регионов 85 млрд рублей, которые выделялись им на плановую медицинскую помощь в пандемию. Он пояснил, что сейчас Минфин согласовывает правила распределения финансирования, и вскоре средства поступят на счета фондов обязательного медицинского страхования для оплаты услуг.

"Я надеюсь, что сейчас регионам будет не просто легче, а достаточный запас [будет] сформирован для того, чтобы вся необходимая помощь была оказана в срок и все соответствующие медицинские учреждения работали в эту непростую пору эффективно", - отреагировал глава кабинета министров.

Он также отметил, что хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу мэра Москвы Сергея Собянина. "Мы детально прорабатывали вопросы, связанные с необходимостью обеспечения [работы системы] ОМС. И работа Госсовета, и его личное участие позволили нам все расчеты сделать", - пояснил премьер.

Неделей ранее Мишустин заявил, что правительство РФ дополнительно направит регионам свыше 85 млрд рублей на плановую медицинскую помощь в условиях пандемии. Это повысит запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволит не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую помощь, указывал он. На фоне пандемии расходы регионов на медицину увеличиваются, и средства на такие траты невозможно было предусмотреть заранее в Фонде обязательного медицинского страхования, отмечал премьер.