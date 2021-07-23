Патриарх Кирилл надеется на возобновление диалога между расколотыми православными церквями

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам проходящей на острове Крит Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и выразил надежду, что на форуме смогут найти пути для возобновления диалога между православными, разобщенными из-за церковного кризиса на Украине, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

"Разобщение между православными из-за церковных событий на Украине, к сожалению, вышло за ее пределы, распространилось внутри некоторых поместных православных церквей. Глубоко убежден, что выход из этого кризиса возможен только на основе возврата к каноническому преданию православной церкви при наличии открытости к диалогу. Пусть в поиске путей к его возобновлению окажется востребованным и опыт сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи православия", - отметил патриарх, слова которого приводятся на сайте.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что Украинская православная церковь в настоящее время подвергается дискриминации, "ее храмы по-прежнему захватывают, ее права пытаются ограничить, в том числе на законодательном уровне, вплоть до стремления принудительно лишить ее собственного имени".

По словам патриарха, единство мирового православия сейчас находится под угрозой из-за разделения церквей и преследования православных на Украине, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Косове и Метохии.

Об ассамблее

Открытие 28-й Генеральной ассамблеи МАП состоялось накануне на острове Крит. В ассамблее участвуют делегации 25 стран - участниц МАП. В их числе представители парламентов Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Грузии, Греции, Эстонии, Хорватии, Казахстана, Кипра, Беларуси, Молдавии, Украины, Польши, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Черногории, Иордании, Латвии, Ливана, Сирии, Палестины. В задачи МАП входит: отслеживать и оценивать основные события в Европе, продвигать роль православия в рамках Евросоюза, способствовать преодолению националистических, конфессиональных и религиозных противоречий, поддерживать православную культуру как объединяющую силу в Восточной Европе, развивать контакты между церковными, политическими, научными и общественными институтами. Россию на ассамблее представляет президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.