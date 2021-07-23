Интернет до конца года проведут во все учреждения культуры в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет до конца года подключат в 280 учреждениях культуры Амурской области, таким образом, все нуждающиеся учреждения культуры получат полноценный доступ ко всемирной паутине в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает в пятницу пресс-служба ПАО МТС.

"Учреждения культуры Амурской области получат высокоскоростной проводной интернет. В рамках национального проекта "Цифровая экономика" его начала подключать компания МТС. Впервые его получат 280 учреждений в 106 селах, в том числе библиотеки, музеи, клубы и дома культуры, обслуживающие более 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, выполнив эту партию заявок, интернетом обеспечат все учреждения культуры региона.

"Самые северные поселки - Горный, Хвойный и Бомнак Зейского района, они находятся более чем в 800 км от областного центра. Учреждения в труднодоступных северных районах мы подключаем через спутниковый канал, в остальных районах области прокладываем оптоволокно или задействуем радиорелейную линию. После запуска эти объекты будут иметь равный доступ в сеть и смогут принимать участие как в федеральных и региональных онлайн-проектах, так и организовывать собственные", - цитирует пресс-служба слова и. о. директора Амурского филиала МТС Игоря Васильева.

Он добавил, что подключаемые 280 учреждений до сих пор пользовались беспроводным интернетом на небольшой скорости, либо его не было вообще.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.