Преображенскую церковь на Кижах открыли после десятилетней реставрации

О. КИЖИ /Респ. Карелия/, 23 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова 23 июля открыла Преображенскую церковь, являющуюся доминантой признанного ЮНЕСКО памятника - Кижского погоста в Карелии. Опыт специалистов, принимавших участие в восстановлении храма, понадобится для реставрации более 3,5 тыс. объектов деревянного зодчества России, нуждающихся в реставрации, сказала на церемонии открытия Любимова.

"Огромная радость и большая честь открывать такой объект после такой реставрации. Мы говорили о том, что 50 сотрудников практически здесь прожили, посвятили свою жизнь этому объекту. В общей сложности сотня уникальных специалистов трудилась здесь. Еще большая радость, когда появляются такие центры, как центр им. Рахманова, которые останутся здесь на долгие годы - мы в это верим, мы будем помогать, чтобы здесь ваши знания передавать новым специалистам. Сейчас у нас в стране 7 тыс. уникальных объектов деревянного зодчества, 3,5 тыс. из них находятся в очень тяжелом состоянии. Вот этот символ восстановления [Преображенский храм - ТАСС] должен стать символом того, что потом ваши уникальные знания, ваши руки будут поменяться на других объектах. Этого очень ждут в самых разных регионах", - сказала она.

Ольга Любимова также вручила государственные награды сотрудникам музея-заповедника "Кижи". Благодарность президента РФ Владимира Путина из рук министра культуры получила директор "Кижей" Елена Богданова. Высокие награды Республики Карелия получили реставраторы, которые восстанавливали храм уникальным методом лифтинга деревянных конструкций, предложенным архитектором Владимиром Рахмановым - его посмертно наградили медалью за заслуги перед Республикой Карелией.

"Когда мы только начинали проект, нас преследовал момент недоверия со стороны специалистов. Те задачи, которые здесь стояли, они никогда не решались до этого проекта. Вывешивание было беспрецедентным: норвежцы, которые придумали похожие технологии, говорили, что никогда такого не делали. Инженеры не могли ответить на все вопросы: мы не понимали, как в новой геометрии поместиться в существующий металлический каркас, как исправить наклон, как утраченные конструкции обратно вернуть, потому что элементарно металл мешал. Но с нами был Рахманов - великий архитектор - блестящие инженеры, был научно-методический совет. Минкультуры очень сильно помогало: это были лучшие специалисты страны, которые приезжали каждый год вместе с ЮНЕСКО, организация посылала сюда не чиновников, а это тоже были самые потрясающие "деревянщики" в мире", - рассказал журналистам директор архитектурно-реставрационного центра "Заонежье" Виталий Скопин, занимавшийся реставрацией Преображенской церкви.

Он также добавил, что в будущем российским специалистам предстоит решить вопрос необходимости восстановления икон неба храма, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны, а также обшивки церкви. Ее провели в XIX веке, но расшили в середине XX столетия.

"Многие специалисты на сегодняшний день придерживаются мнения, что без обшивки, без серьезной защиты, памятник потребует последующих переборов. Не на нашем веку, но через 50-100 лет, в этом промежутке, [потребуется] еще одна переборка и [произойдет] утрата еще 30% [храма]", - сказал Скопин. Сейчас специалистам удалось сохранить 60% исторических материалов и конструкций, отметили в музее-заповеднике.

История реставрации храма

За время своего более чем 300-летнего существования Преображенская церковь Кижского погоста несколько раз подвергалась ремонту и обновлениям. Первые значительные изменения произошли в начале XIX века, когда бревенчатые срубы снаружи обшили тесом, а с 1822 года началась обивка железом глав храма. На ремонт из-за появления аварийных участков конструкций церковь впервые закрыли в 1965 году, открыв ее через год.

В 1980 году эксперты зафиксировали критическое состояние Преображенской церкви с возможным переходом из предаварийного состояния в аварийное. Принимается решение о закрытии объекта для посетителей. К 1982 году в храме монтируется металлокаркас, на котором памятник деревянного зодчества находился долгое время, постоянно велись противоаварийные работы. Вплоть до 2001 года, когда появился первый проект, предусматривающий лифтинг конструкций, профессиональное сообщество вело споры о методах, с которыми следует подходить к реставрации доминанты Кижского погоста.

Первый пробный лифтинг - метод реставрации с подъемом конструкций храма и поэтапной заменой прогнивших бревен без полной разборки памятника - провели в 2004 году. К полномасштабным работам специалисты-реставраторы приступили в 2009 году. На эти цели направили 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2 550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII - начала XVIII века, он сохранился целиком.

Кижский погост включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.