Небольшое похолодание ожидается в Центральной России 24-25 июля

ТАСС, 23 июля. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в среднем на 3-5 градусов 24-25 июля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в дневные часы ожидается до плюс 19-24, местами около 15 градусов, ночами будет до плюс 5-12 градусов. В субботу в Брянской, Курской, Костромской и нескольких других областях возможен небольшой дождь, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ивановской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях днем 24-25 июля столбики термометров покажут плюс 21-24 градуса, ночами ожидается похолодание до плюс 5-12 градусов. В Костромской области воздух днем прогреется не выше 15-20 градусов. "В ближайшие двое суток ночами ожидается небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный - 6-11 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 6-11, днем - плюс 15-20 градусов", - сообщили в ЦГМС по Костромской области.

В Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской областях температура воздуха в субботу и воскресенье будет колебаться от 20 до 27 градусов, ночью - до плюс 7-12 градусов. "Ожидается переменная облачность, без осадков, температура в субботу ночью - плюс 7-12 градусов, днем - плюс 20-25 градусов, потом будет потихоньку теплеть, 25 июля - до плюс 26 градусов", - сказали в ЦГМС по Смоленской области

Небольшие дожди в субботу возможны в Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областях. На сайте Гидрометцентра России отмечено, что в отдельных районах возможны грозы и ветер с порывами до 17 м/с. 25 июля регионы ЦФО будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается.