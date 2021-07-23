Проездную карту "Подорожник" в Петербурге можно будет купить онлайн с лета 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Возможность приобретать бесконтактную проездную карту "Подорожник" в Петербурге в интернете появится у жителей города с лета 2022 года. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

"Предложим петербуржцам использовать "облачные технологии". Не придется идти в кассу за билетом - его можно будет приобрести в интернете. Это решение начнем внедрять уже летом следующего года при переходе на новую модель транспортного обслуживания", - сообщил он.

Соколов также напомнил, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, внедрившим бесконтактные транспортные карты для оплаты проезда. Система успешно работает уже 10 лет. Пару лет назад появилась возможность использовать проездной для оплаты и записи пригородных железнодорожных билетов. Также была запущена функция оплаты "Подорожником" проезда на пригородных межрегиональных маршрутах. На сегодня транспортная карта стала универсальной, ею можно оплатить проезд не только в Санкт-Петербурге, но и на некоторых маршрутах Ленинградской области.

В перспективе планируется разработать тариф, с которым пассажир сможет совершать несколько поездок по одной стоимости в течение 60 минут - пока только на наземном транспорте.