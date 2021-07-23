В Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тыс. человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Москве ежедневно делают около 90 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем в сутки около 90 тыс. человек. Это большой объем", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 481 296 случаев заражения, из них 3 425 за последние сутки. Выздоровели 1 319 555 человек, умерли 24 898.