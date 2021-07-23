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В Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тыс. человек

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пункты вакцинации продолжают работать "достаточно напряженно"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Москве ежедневно делают около 90 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно. Мы прививаем в сутки около 90 тыс. человек. Это большой объем", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 481 296 случаев заражения, из них 3 425 за последние сутки. Выздоровели 1 319 555 человек, умерли 24 898.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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