Международная математическая олимпиада в 2022 году состоится в Норвегии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Международная математическая олимпиада для школьников в следующем году пройдет в Норвегии, а затем в Японии. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель совета Международной математической олимпиады Джефф Смит.

"Следующая олимпиада будет в Осло, в Норвегии, и мы надеемся, что студенты приедут, что мы вернемся к 2019 году. Возможно потребуется сделать какие-то маленькие изменения из-за пандемии. А потом - Япония", - сказал Смит.

В этом году олимпиада проходит в Петербурге, участвует более 600 школьников из 109 стран. В 2022 году город также примет Международный конгресс математиков.

"Это [конгресс] очень большое мероприятие, в котором планируется 5 тыс. только основных участников. И если говорить о том, какие там будут мероприятия кроме докладов и разговоров о математике, - это, конечно, вручение Филдсовской премии и, кроме того, у нас есть идея пригласить порядка 1 тыс. школьников и устроить для них лекции популярные, которые будут читать лучшие математики, оказавшиеся здесь. Дальше, возможно, сделать формат открытых лекций, чтобы все интересующиеся в том числе могли понять, зачем математика нужна", - сказал директор физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга Максим Пратусевич.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно среди школьников старших классов с 1959 года, включает два тура по три задачи. Задания охватывают разные области, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачете после Китая. Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили, присуждаются премии от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей имеют право поступления в профильный российский вуз без экзаменов.