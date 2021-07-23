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Особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге

Во время его действия запрещалось разведение костров в лесах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга отменила особый противопожарный режим на территории города, который действовал с апреля. Соответствующее постановление подписал в пятницу глава города Алексей Орлов.

"Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования "город Екатеринбург", - говорится в документе.

Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге 26 апреля. Во время его действия запрещалось посещение лесов и торфяных массивов, использование открытого огня и разведение костров.

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Орлов, Алексей МаратовичРоссияСвердловская область
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